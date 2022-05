Coburg vor 2 Stunden

Spenden für krebskranke Frauen

Benefizkonzert für Brustkrebs-Hilfsfonds in Coburg - Laurent Breuninger spielt Paganini

Am Freitag, 27. Mai, findet in der Salvatorkirche in Coburg ein Benefizkonzert für den Brustkrebs-Hilfefonds statt. Bei diesem spielt der Geiger Laurent Breuninger die Musik des Teufelsgeigers Paganini. Die Gelder werden zum Beispiel für Kuraufenthalte verwendet.