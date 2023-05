Coburg: Neues Stadtquartier befindet sich im Bau

So viele Wohnungen sollen bei dem Mega-Projekt entstehen

sollen bei dem entstehen "Fußläufige Nahversorgung gesichert": Supermarkt-Kette kommt in die Stadt

Auch Bäckerei, Café und Hausarztpraxis ziehen ein

An der Bertelsdorfer Höhe im Norden der Stadt Coburg entsteht ein neues Quartier mit über 80 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten und einer Arztpraxis. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Andreas Kern, geschäftsführender Gesellschafter von "Immo4Life", dem zuständigen Bauprojektentwickler für das Stadtquartier, wie viele Wohnungen entstehen, wann eingezogen werden kann, was alles geboten wird und was für Interessierte wichtig ist.

"Erster Rewe der Stadt Coburg": Neues Stadtquartier entsteht - Mit Arzt, Supermarkt und 85 Mietwohnungen

Insgesamt 85 neue Wohnungen entstehen gerade an der Bertelsdorfer Höhe. "Die Wohnungen sind auf einem sehr hohen Energiestandard. Es werden 55 Zweizimmer- und 30 Dreizimmer-Wohnungen geben", erklärt Kern. In Planung ist es, dass "die Wohnungen zur Anmietung angeboten werden".

In einer extra eingerichteten Website, auf der sich schon vorher informiert werden kann, hätten sich schon viele Interessierte registriert. "Die Nachfrage nach Neubau-Mietwohnungen ist klar gegeben." Die Leute "fragen sich, wann es so weit ist und nutzen unsere Website, um rechtzeitig planen zu können", erklärt er weiter.

Wann das 13.700 Quadratmeter große Projekt fertiggestellt sein soll, ist auch schon bekannt. "Letzte Woche war die Grundsteinlegung. Im Frühling 2025 soll alles fertig sein", berichtet Kern weiter. Unter den Wohnungen wird es eine Einkaufsmöglichkeit für die Bewohner geben. Im Erdgeschoss werden die Flächen für "den ersten Rewe der Stadt Coburg", wie es Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) in den sozialen Medien ankündigte, genutzt.

Nebenkosten in Coburger Quartier sollen "niedrig" sein - so wollen die Verantwortlichen das gewährleisten

"Außerdem soll es ein Café und eine Bäckerei geben", erklärt Andreas Kern weiter. Ein weiterer Bonus für das Quartier ist eine Hausarztpraxis, die sich laut Kern schon angemietet hat, "um die ärztliche Versorgung sicherzustellen." Die sich bereits im Bau befindenden Wohnungen könnten laut Kern auch für die Beschäftigten der Geschäfte interessant sein. In Coburg sorgen derweil Übergriffe auf Convent-Teilnehmer für hitzige Debatten.

Vor allem bezahlbar sollen die Wohnungen, die alle unter anderem barrierefrei sind, im neuen Stadtquartier sein, so das verlautete Ziel. "Durch den bisher höchsten Energiestandard KFW EE 40 werden die Nebenkosten für die Mieter niedriger sein. In den letzten Jahren hat man das beobachten können, die Miete kann bezahlt werden, die hohen Nebenkosten wurden nicht richtig einkalkuliert, weil sie so hoch waren", erklärt er.

Die Wohnungen seien so für den "niedrigen Nebenkostenanteil konzipiert." Insgesamt sei das ganze Projekt "ein schönes rundes Quartier." Die "fußläufige Nahversorgung" sei in diesem Zug auch gegeben. "Das Landratsamt, Einkaufsmöglichkeiten oder die HUK-Coburg sind gut erreichbar." Aktuelle Nachrichten aus Coburg findest du hier.