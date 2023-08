Coburg: Bahnhofsunterführung wegen Umgestaltung gesperrt - Umleitung ausgeschildert

Metallene Buchstaben formen bereits seit einigen Wochen das Wort Coburg. Am kommenden Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. August, folgt der nächste Schritt der Umgestaltung des Durchgangs vom Bahnhof zur Adamistraße. Damit die fast 7 Quadratmeter große Stahlplatte angebracht werden kann, muss der Bereich am Fuß der Treppe zwei Tage gesperrt werden, wie die Stadt Coburg erklärt.

Die Unterquerung der B4 von der Adamistraße aus, ist in dieser Zeit nicht möglich. Umleitungen über die Unterführung am Judenberg oder in der Callenbergerstraße sind eingerichtet.

Aus Richtung Bahnhofshalle ist der Zugang zu den Gleisen und dem Pendlerparkplatz weiterhin ungehindert möglich.