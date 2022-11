Kinderaugen leuchten und die Spannung steigt, wenn Geschenkpapier raschelt. Die unverfälschte Freude, wenn Kinder unter dem Christbaum ihre Gaben auspacken, ist einfach herzerwärmend. Dabei vergessen wir oft, dass es junge Menschen gibt, die an Weihnachten mit leeren Händen dastehen. Einigen Eltern fehlt schlicht das das Geld für Geschenke oder es gibt einfach niemanden, der an sie denkt. Die Aktion „Kinderbaum - Coburg hilft“ will dazu beitragen, dass auch für diese Kinder Weihnachten ein Fest wird. Wie die Stadt Coburg erklärt, haben ihre Stabsstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“ und der Lions Club Coburg Veste haben diese Aktion 2013 ins Leben gerufen.

Weihnachtsmärkte in Franken: Hier findest du alle Termine im Überblick

Und so stellen wir bereits zum 10. Mal in Folge wieder einen Kinderbaum auf. Der besondere Christbaum ist ab Freitag, 18. November in der Hauptstelle der Sparkasse Coburg-Lichtenfels am Marktplatz zu finden. An dem Baum hängen viele bunte Wunschzettel der Kinder. So haben alle Coburger*innen die Möglichkeit, ein Kärtchen abzunehmen und einen Wunsch zu erfüllen.

„Es freut mich sehr zu sehen, dass die Aktion bereits seit einem Jahrzehnt so viele Wünsche erfüllen lässt“, erklärt 3. Bürgermeister Can Aydin. „Mein herzlicher Dank gilt allen beteiligten Partnerinnen und Partnern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich seit so vielen Jahren an der Aktion beteiligen. Durch die großartige Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft eines jeden einzelnen sieht man, wie viel gemeinsam bewirkt werden kann“, so der 3. Bürgermeister weiter.

„Es ist uns vom Lions Club Coburg Veste ein Herzensanliegen, dass es in der Coburger Gemeinschaft anders ist und möglichst alle Kinder ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Daher sind wir auch dieses Jahr wieder gerne dabei“, so Gabriele Gruschwitz, Präsidentin des Lions Club Coburg Veste.

„Als Unterstützer von Anfang an halten wir auch im zehnten Jahr der Aktion gerne an der Tradition fest und stellen erneut den Baum und unsere Kundenhalle zur Verfügung“, betont Dr. Martin Faber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Coburg - Lichtenfels.

Die Mitarbeitenden der Huk-Coburg erfüllen zusätzlich noch 100 weitere Kinderbaumwünsche. „Bedürftige Familien sind in diesen Zeiten besonders belastet. Daher freue ich mich sehr, dass wir dabei helfen können, Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen“, sagt Uwe Keller, Leiter People & Culture Huk-Coburg.

„Wir hoffen sehr, dass die Aktion in diesem Jahr genauso gut angenommen wird wie in den letzten Jahren. Die leuchtenden Kinderaugen bei der Geschenkübergabe zeigen, wie einfach es ist den Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen“, so Bianca Haischberger, Leiterin der Stabstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“.

Info:

Die Anhänger mit den Wünschen bis zu einem Wert von 50 Euro können ab Freitag, 18. November bis einschließlich Montag, 5. Dezember 2022 in der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Hauptstelle, Markt 2 - 3 abgeholt werden.

Die eingepackten Geschenke können ab Montag, 28. November bis einschließlich Montag, 5. Dezember 2022 zu folgenden Zeiten im Familien- und Kinderbüro der Stadt Coburg, Herrngasse 19, abgegeben werden:

Montag bis Freitag: 8.30 bis 12 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 13 bis 15 Uhr

Zusätzliche Abgabezeiten der Geschenke im Rathaus – Empfang, Markt 1 in Coburg:

Donnerstag, 1. Dezember 2022 von 15 bis 18 Uhr

Samstag, 3. Dezember 2022 von 9 bis 12 Uhr

Für Fragen steht die Stabsstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“ gerne telefonisch unter 09561/89-3011 oder per E-Mail an familie@coburg.de zur Verfügung.