In zweiter Instanz hat der Altherrenverband des Coburger Convents (AHCC) Recht erhalten: Die Tagung der Mitgliedsverbände im AHCC - der eigentliche Pfingstkongress - kann dieses Jahr in Hannover stattfinden. Das Oberlandesgericht Celle folgte am Dienstag dem Antrag des AHCC auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, dass die Hannovermesse ihren Vertrag mit dem AHCC erfüllen muss.

Die Deutsche Messe AG hatte im Januar den im Dezember 2020 geschlossenen Vertrag mit dem AHCC wieder gekündigt: "Die Weltanschauung einzelner Gruppierungen im Coburger Convent widersprechen zutiefst den Werten und der Haltung der Deutschen Messe", lautete die Begründung. Im CC sind rund 100 Landsmannschaften und Turnerschaften zusammengeschlossen - alles studentische Verbindungen, die nur Männern offen stehen und deren Mitglieder gegen Mitglieder anderer Verbindungen fechten müssen ("pflichtschlagend"). Martin Vaupel, Pressesprecher des AHCC, hatte damals schon angekündigt, dass der Verband dagegen vorgehen würde. Der Pfingstkongress könne wegen der erforderlichen verschiedenen Abstimmungen während der Tagung nicht als Videokonferenz durchgeführt werden.

Der AHCC klagte vor dem Landgericht Hannover auf Vertragserfüllung, doch der Antrag wurde abgewiesen. Das Oberlandesgericht Celle widersprach dem Beschluss und legte fest, "dass dem Coburger Convent die gemäß Mietvertrag verabredeten Räumlichkeiten am 5. Juni 2021 zur Durchführung ihrer Mitgliederversammlung zu überlassen sind", wie Vaupel am Mittwoch mitteilte. Die Deutsche Messe AG erklärte dazu: "Wir werden uns der Entscheidung des OLG Celle fügen und keine weiteren juristischen Schritte einleiten. Zu dem Vorgang werden wir uns nicht weiter öffentlich äußern."

Hannover habe man als Standort gewählt, weil die Stadt verkehrsgünstig liege, hatte Vaupel damals erläutert: Die Teilnehmer könnten am gleichen Tag an- und abreisen. Es wird am 5. Juni lediglich der Kongress des AHCC stattfinden. "So wird es 2021 zum ersten Mal in der Geschichte des Coburger Convents eine Tagung zu Pfingsten außerhalb von Coburg geben - auch zum letzten Mal, wie alle hoffen", teilt Vaupel mit. "Die Convente in Coburg im Rahmen des großen Familientreffens sind durch nichts zu ersetzen." Wenn der CC sich in Coburg trifft, dauert der Kongress das ganze Pfingstwochenende. Zum Rahmenprogramm gehören ein Stadtempfang am Freitag sowie Totengedenken und Festkommers am Pfingstmontag.