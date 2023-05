Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag (25. Mai 2023) nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 32-Jährige war im Landkreis Coburg von seiner Maschine gestürzt.

Der Fahrer, der laut Angaben der Polizeiinspektion Coburg aus Ahorn kommt, war gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 2202 von Weitramsdorf in Richtung Altenhof unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er fuhr in den Straßengraben, stürzte dort und wurde vom Motorrad geschleudert.

Schwerer Motorradunfall bei Weitramsdorf: Polizei Coburg schätzt den Schaden ein

Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt werden. Ein Abschleppdienst barg das Motorrad. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)