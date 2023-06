Unfall auf der B303 im Kreis Coburg: Autofahrer (33) gerät ins Schleudern und kracht gegen Leitplanke

Am Freitagabend (09. Juni 2023) war ein 33-Jähriger aus dem Kreis Kronach gegen 20.45 Uhr mit seinem Auto auf der B303 von Sonnefeld nach Mitwitz unterwegs. Auf Höhe von Gestungshausen verlor der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ohne Fremdbeteiligung ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen die Leitplanke krachte und zum Stehen kam. Das berichtet am Samstag (10. Juni 2023) die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall mittelschwer und wurde mit Verdacht auf diverse Frakturen in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers und an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Auto des 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

