Tierisch niedlicher Polizeieinsatz: In einem Rödentaler Park hat ein aufmerksamer Passant am Samstag (12. August 2023) mehrere verwaiste und vermeintlich neugeborene Tierbabys entdeckt. Dabei handelte es sich seiner Meinung nach offenbar um Hundewelpen - er verständigte die Polizei.

In Wahrheit waren es jedoch nicht etwa Hundewelpen - sondern kleine Eichhörnchen. Wie die Polizeiinspektion aus Neustadt bei Coburg mutmaßt, wurden diese aufgrund starken Windes mitsamt ihrem Nest von einem Baum geweht.

Polizei übergibt Eichhörnchen an Wildtierhilfe Rödental

Ohne ihre Mutter hätten die kleinen Nagetiere in der Natur keine Überlebenschance. Die Beamten nahmen die Eichhörnchen deshalb zunächst kurz mit auf die Polizeistation - und übergaben sie schließlich an eine menschliche "Eichhörnchenmama" der Wildtierhilfe in Rödental.

Dort sollen die Eichhörnchen "zunächst wieder zu Kräften kommen und anschließend in die Freiheit entlassen werden", heißt es vonseiten der Polizei.