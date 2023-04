Ein sieben Jahre alter Schüler lief am Dienstagnachmittag (18. April 2023) kurz nach 13 Uhr auf der linken Seite der Straße auf dem Gehweg in der Mecklenburger Straße in Rödental nach Hause. Von dort aus wollte er nach rechts über die Straße in den Fliederweg rennen. Als er hinter einem anhaltenden Auto vorbeirannte, übersah der Junge laut Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg ein von rechts kommendes Auto.

Die 37-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenprall mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Das hatte zur Folge, dass sie mit der linken Stoßstange gegen die rechte Körperseite des Jungen stieß, der dann zu Boden stürzte. Der Bub zog sich dabei eine Prellung am rechten Fuß zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Glücklicherweise ist bei dem Unfall nicht mehr passiert, wie die Polizei mitteilte. Am Auto der 37-Jährigen entstand kein Sachschaden.

