In Neustadt bei Coburg kam es am Freitag, 14. Juli 2023, in Folge eines vereitelten Ladendiebstahls zu tumultartigen Zuständen in einem örtlichen Textilgeschäft. Nur durch die Mithilfe einiger Kunden konnte die Täterin an der Flucht gehindert werden.

Eine Mitarbeiterin des Ladens an der Gebrannten Brücke, die bei dem Vorfall selbst eine Bisswunde erlitten hatte, sprach nun mit inFranken.de über die Geschehnisse.

Neustadt bei Coburg: Frau mit Kind unterwegs - Alarm schrillt

Bis ungefähr 17 Uhr sei es laut Karola Reuter ein "ganz normaler Arbeitstag" gewesen, an dem sie und ihre Mitarbeiter wie gewohnt mit dem Verkauf und Einräumen von Waren zu tun gehabt hätten. Doch dann sei auf einmal der Warensicherungsalarm angesprungen.

"Der Alarm ist bei einer Kundin mit Kind losgegangen, die an diesem Tag bereits das zweite Mal bei uns einkaufen war. Ich bat sie darum, mir ihre Waren zu zeigen", erinnert sich die 57-Jährige am Montag (24. Juli 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Daraufhin habe sich die Frau, deren Alter Reuter auf Mitte 30 schätzt, bereitwillig kontrollieren lassen: "Da konnte ich noch nichts entdecken, also ließ ich sie wieder gehen. Am Anfang war sie so freundlich, ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass sie dermaßen die Fassung verlieren könnte."

Als die Frau den Laden erneut verlassen wollte, habe wieder der Alarm geschrillt. "Ich bin also wieder zu ihr gegangen und habe sie aufgefordert, die Tasche zu öffnen, welche sie dabei hatte", erinnert sich Reuter. Zunächst habe sich die Frau geweigert, doch als die Mitarbeiter des Geschäfts mit der Polizei drohten, habe sie schließlich nachgegeben.

Ladendiebin attackiert Mitarbeiter mit Schlägen, Tritten und Bissen

Bei der Durchsuchung der Tasche sei Reuters Vermutung dann tatsächlich bestätigt worden: "Sie hatte Artikel im Wert von 100 Euro mitgehen lassen, darunter Spielzeug und Kleider für sich und ihr Kind", so Reuter.

Als sie und ihre Mitarbeiter im Anschluss die Polizei rufen wollten, hätte die bis dahin freundliche Frau ein anderes Gesicht gezeigt: "Sie hat den rauchenden Colt gespielt! Ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Mensch so aufführt."

Trotz des Einsatzes von insgesamt drei Mitarbeitern sei die Frau "kaum zu bändigen gewesen" und hätte Reuter und das restliche Personal nicht nur mit Tritten und Schlägen, sondern auch mit Bissen bearbeitet: "Ich wollte gerade die anderen Kunden aus dem Laden lassen, da sprang sie zu mir und biss mir fest in den Arm. Eine Kundin musste sie von mir wegziehen, während einige andere Kunden von draußen die Tür zu hielten, um ihre Flucht zu verhindern", schildert Karola Reuter. Auch in Nürnberg attackierte ein Ladendieb einen Beamten auf ganz ähnliche Weise, der Polizist war in Folge einer Beißattacke bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Personal zur Behandlung in Notaufnahme - Ermittlungsverfahren laufen

Schließlich sei die Polizei eingetroffen und habe sich der Frau angenommen. Karola Reuter sprach gegenüber ihrer Angreiferin noch ein Ladenverbot aus, dann ließ sie, ebenso wie zwei weitere Mitarbeiter, in der Notaufnahme ihre Verletzungen behandeln. Mittlerweile, so erzählt Reuter, gehe es ihrem Körper besser, aber die schlechten Erinnerungen würden bestehen bleiben: "Wenn seitdem der Alarm losgeht, ist mir so überhaupt nicht mehr zum Lachen zumute."

Abschließend richtet Reuter noch ein paar Worte an die couragierten Kunden des Geschäfts, welche die Mitarbeiter durch ihr beherztes Eingreifen unterstützten: "Ich möchte mich zum einen bei den Kunden bedanken, die von außen die Tür zu gehalten haben, und zum anderen bei der Kundin, welche die Frau nach ihrem Biss von mir weggerissen hat. Das ist mir wichtig". Noch vor wenigen Monaten war Reuter selbst die Helferin in der Not, als sie und ihr Partner eine Frau in Eltmann aus dem eiskalten Main retteten.

Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg bestätigte den Vorfall auf Anfrage von inFranken.de: "Gegen die Frau liegt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung vor", teilte ein Beamter mit. Karola Reuter will Anzeige wegen Körperverletzung erstatten.

