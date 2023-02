Ein Spaziergang im unterfränkischen Eltmann (Landkreis Haßberge) hätte für eine Frau böse enden können. Am Mainufer rutschte sie aus - und fiel in den Fluss. Ein Paar bewahrte sie womöglich vor schlimmeren Folgen.

Seit ihrem Unfall am 8. Januar 2023 befand sich die Verunglückte auf der Suche nach ihren Rettern. Ein Artikel von inFranken.de hat nun Bewegung in die Angelegenheit gebracht. "Ich und mein Lebenspartner sind das gesuchte Paar", teilt Karola Reuter am Montagabend (13. Februar 2023) unserer Redaktion mit.

Update vom 14.02.2023: Helfer von gestürzter Frau melden sich - "Hat sich hundertmal bei uns bedankt"

"Für uns war es selbstverständlich zu helfen", sagt Karola Reuter am Dienstagnachmittag (14. Februar 2023) inFranken.de. Die 57-Jährige erfuhr laut Eigenaussage durch die Berichterstattung von inFranken.de (siehe "Erstmeldung vom 13.02.2023" weiter unten), dass sie und ihr Partner von der in den Main gefallenen Frau gesucht werden. Im Gespräch schildert sie, wie sie die Ereignisse an jenem Sonntag im Januar selbst wahrgenommen hat. "Wir haben vor Ort einen Kaffee to go getrunken", berichtet Reuter. Die andere Frau wollte demnach am Ufer etwas im Fluss ausspülen. "Es war aber so glitschig, dass sie das Gleichgewicht verloren hat."

"Wir haben das Ganze zufällig gesehen. Die Frau ist ausgerutscht und wir waren zur Stelle", erzählt Reuter. Ohne zu zögern, griffen sie und ihr 60 Jahre alter Lebensgefährte ein. Kurzerhand zogen die beiden die Gestürzte aus dem Main. "Ihre Hose war voller Matsch und Schlamm." Aus seinem schnellen Handeln will das Paar derweil kein Aufheben machen. Auch mit einem Foto wollen die beiden nicht in die Öffentlichkeit, zumal sie die Angelegenheit nicht größer machen wollen als sie nach ihrer Auffassung ist.

"Ich weiß selbst, wie es ist, wenn man nicht so kann, wie man will", betont die 57-Jährige. "Ich habe selbst eine Hüft-OP hinter mir." Dass sich die Gestürzte auf der Suche nach ihren Helfern gemacht hat, sorgt bei Reuter augenscheinlich für Überraschung. "Sie hat sich ja hundertmal bei uns bedankt", sagt sie. Dennoch kündigt sie an, Kontakt mit der Dame aufnehmen zu wollen. "Ich bin froh, dass nichts weiter passiert ist", hält die couragierte Helferin fest. "Wir wünschen der Frau alles Gute."

Erstmeldung vom 13.02.2023: "Aus eigener Kraft niemals herausgekommen": Frau stürzte in den Main - nun sucht sie ihre Lebensretter

Nach einem Unfall am Mainufer im unterfränkischen Eltmann hält eine Frau Ausschau nach ihren Lebensrettern. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (8. Januar 2023) gegen 15.30 Uhr. Am Flussufer rutschte die Frau aus und fiel daraufhin in den Main. "Aus eigener Kraft wäre die Frau niemals wieder herausgekommen", hält die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt mit.

Glücklicherweise sei ein Ehepaar aus Hofheim der Verunglückten noch rechtzeitig zur Hilfe und konnte sie aus dem Fluss ziehen. Durch die selbstlose Tat sei der Dame das Leben gerettet worden. Die Frau ist nun seit Längerem auf der Suche nach den beiden Ersthelfern, um sich bei diesen für ihr Eingreifen zu bedanken. "Bislang hat sich leider niemand gemeldet", erklärt eine Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim am Montag (13. Februar 2023) gegenüber inFranken.de.

Das Ehepaar aus Hofheim werde daher nach wie vor gebeten, sich unter der Telefonnummer 09523/9229-25 bei der Verwaltungsgemeinschaft zu melden. Die Verunglückte wolle ihren Rettern noch immer ihren Dank aussprechen.

"Solche Ereignisse zeigen wieder einmal, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und in Notsituationen zu helfen", heißt es im Mitteilungsblatt. "Dies kann Leben retten!"

Ebenfalls interessant:"Wollen nichts Böses": Nach Klage gegen "Klima-Kleber"-Song - Dorfrocker geben Statement ab