Coburg: Mehrere Männer treten in Diskothek auf 32-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend (21. Juli 2023) kam es in Coburg zu einem Streit in einer Diskothek, bei der ein 32-Jähriger am Boden liegend getreten wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.

Gegen 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag geriet eine Gruppe von drei Männern in einer Diskothek im Steinweg in Streit mit einem 32-Jährigen. Dabei brachten die Männer im Alter von 30, 31 und 52 Jahren ihren Kontrahenten zu Boden und traten unter anderem auf ihn ein. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert.

Coburg: Zeugenaufruf nach Prügelei in Diskothek

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung bestätigt werden. Um den genauen Tathergang zu klären, sucht die Kriminalpolizei in Coburg nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der 09561/645-0 zu melden.

