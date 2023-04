Ein 25 Jahre alter Rollerfahrer wurde von einem Kleintransporter angefahren. Am Dienstagmorgen (25. April 2023) zog sich der Mann an der Kreuzung Mühlenstraße / Coburger Straße in Neustadt bei Coburg bei dem Verkehrsunfall Verletzungen zu.

Gegen 6 Uhr befuhr der 25-Jährige mit seinem Motorroller die Coburger Straße und wollte an der Kreuzung geradeaus weiter in Richtung Sonneberg fahren, teilte die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mit. Zur selben Zeit bog ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Sonneberg mit seinem Transporter von der Coburger Straße nach links in die Mühlenstraße ab und erfasste dabei den Rollerfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei.

Rollerfahrer mit Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Da der 25-Jährige über Schmerzen im Hals- und Brustbereich klagte, wurde er zu genaueren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Roller entstand ein Totalschaden. Der Transporter wurde bei dem Unfall mit mehreren Dellen und Kratzern und an der Windschutzscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.