Diebstahl in Neustadt bei Coburg: Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag (21. April) gegen 3 Uhr nachts versucht, in Fahrzeuge einzubrechen und etwas zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall im Bereich der Gartenstraße.

Demnach rüttelte der unbekannte Täter zunächst an den Türen mehrerer Fahrzeuge - und war schließlich erfolgreich, denn eine Fahrzeugtür ließ sich tatsächlich öffnen.

Täter erbeutet einen Euro - Polizei sucht nach Zeugen

Bei mindestens einem weiteren unversperrtem Fahrzeug durchwühlte der Täter das Handschuhfach. Wirklich gelohnt hat sich der Aufwand jedoch nicht: Der unbekannte Mann entwendete genau einen Euro Bargeld, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

trug eine Jogginghose

auffällige Schuhe der Marke "Nike"

blonder Kurzhaarschnitt

vermutlich keinen Bart

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet dafür um sachdienliche Hinweise. Zeugenaussagen zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568/9431-0 entgegen.