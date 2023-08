Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Neustadt bei Coburg: In der Nacht auf Sonntag (13. August 2023) ist ein Streit zwischen mehreren Männern in der Neustädter Innenstadt eskaliert. Während ein 34-Jähriger einen 35-Jährigen zu Boden drückte, trat ein 41-Jähriger mehrmals gegen dessen Kopf. Am Sonntag erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen die beiden Angreifer.

Kurz vor Mitternacht waren ein 35-jähriger Mann und ein 16-Jähriger in einer Kneipe zunächst verbal aneinandergeraten. Der Streit verlagerte sich dann nach draußen auf die Straße. Dort entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden. Im Zuge dieser ging der 35-Jährige zu Boden, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet.

Brutale Schlägerei in Neustadt bei Coburg - Opfer muss in Klinik

Anschließend schlugen ein 34-Jähriger und ein 41-Jähriger zunächst mehrfach mit Fäusten auf den am Boden liegenden Mann ein. Im weiteren Verlauf hielt der 34-Jährige den 35-Jährigen fest und der 41-Jährige trat mehrmals gegen dessen Kopf. Der 35-Jährige erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und am Hals. Er wurde später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierten Polizeistreifen nahmen den 34-Jährigen und den 41-Jährigen vorläufig fest. Zwischenzeitlich ermittelt die Kriminalpolizei Coburg gegen die beiden Männer unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die beiden Angreifer wurden am Sonntag beim Amtsgericht Coburg der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen die beiden Männer. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)