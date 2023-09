Am Samstag (9. September 2023) suchten drei Männer im Alter von 59, 28 und 32 Jahren gegen 23.30 Uhr einen 57-Jährigen an dessen Arbeitsstelle in Mittelwasungen auf und griffen diesen tätlich an.

Nach Aussage des Geschädigten traten die Tatverdächtigen dabei mit Füßen auf ihr Opfer ein. Der 57-Jährige wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Auch einer der Angreifer wurde laut der Polizei leicht verletzt.

Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und klärt nun die Umstände der Tat.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)