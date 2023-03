Großheirath: Kurz nach Mitternacht brennt es im Sportlerheim - Flammen verursachen enormen Schaden

Großheirath vor 1 Stunde

Feuerwehr muss Zwischendecke öffnen

Kurz nach Mitternacht brennt es im Sportlerheim - Flammen verursachen enormen Schaden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. März 2023) hat es in einem Sportlerheim in Großheirath (Landkreis Coburg) einen verheerenden Brand gegeben. Die Feuerwehr musste Teile der Zwischendecke öffnen, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.