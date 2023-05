Gegen Mitternacht in der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr in Ebersdorf zu einem Einsatz gerufen. Der Rauchmelder in einer Wohnung war losgegangen, und bei der Ankunft war klar eine Rauchentwicklung zu erkennen.

Laut der Feuerwehr reagierte jedoch niemand auf das Klingeln und Klopfen an der Tür der betroffenen Wohnung. Die Einsatzkräfte mussten sich laut eigener Aussage "gewaltsam" Zutritt verschaffen. Mit Atemschutz durchsuchten die Feuerwehrleute die Wohnung und konnten tatsächlich eine Person vorfinden. Diese wurde ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Ursache für den Brand war schnell gefunden, und zwar in der Küche der Wohnung. Dort holten die Einsatzkräfte eine vollkommen verkohlte Pizza aus dem Ofen. Die Verrauchung wurde anschließend mit einem Akkuhochleistungslüfter beseitigt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt.