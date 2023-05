Einen Crash vor der eigenen Haustür meldet die Polizeiinspektion Coburg. Demnach hatte am Montagnachmittag beim Ausfahren aus dem Besucherparkplatz der Polizei ein 39-Jähriger mit seinem Ford einen 35-jährigen Autofahrer übersehen.

Gegen 15.10 Uhr, so heißt es im Unfall-Bericht, war der Ford-Fahrer auf die Rodacher Straße gefahren. Sein Pech, im Bereich des Bahnübergangs in der Rodacher Straße hatte sich ein Rückstau gebildet. Ein Bus hatte daraufhin die Einmündung vom Parkplatz in die Rodacher Straße freigehalten. Die Sicht auf einen links neben dem Bus befindlichen Abbiegestreifen in Richtung Lutherstraße war allerdings für den 39-Jährigen verdeckt.

Nach dem Unfall - beide Autos nicht mehr fahrtauglich

Das Problem in dieser Konstellation: Einen auf den Linksabbiegestreifen fahrenden Opel hatte er dadurch auch nicht im Blick. Er hatte den 35-Jährigen komplett übersehen. Die Autos krachten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls, so beschreibt es die Polizei, wurden beide Fahrzeuge derart schwer beschädigt, dass keines der beiden Autos mehr weiterfahren konnte.

Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Die Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 15.000 Euro. Gegen den 39-jährigen Unfallverursacher wird wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

