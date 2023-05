Die Beamten wollten den Mann am Dienstag (09. Mai 2023) um 22 Uhr unmittelbar vor der Polizeidienststelle einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit seinem Motorrad unterziehen. Der 20-jährige Biker beschleunigte und flüchtete mit seinem Zweirad über die Rodacher Straße in stadtauswärtiger Richtung. Auch eine bereits halbseitig geschlossene Schranke und das Dauerrotlicht des Bahnübergangs hielten den Mann nicht auf.

Dieser überfuhr die Gleise und flüchtete mit seinem Zweirad in die Straße "Am Schießstand". Am Ende der Sackgasse fuhr der Mann mit seinem Motorrad über einen Geh- und Radweg weiter in Richtung Max-Böhme-Ring. Dort raste der Flüchtige eine Böschung hinunter und entledigte sich unten angekommen seines Zweirades. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß.

Die Beamten stellten das zurückgelassene Motorrad sicher. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten einen 20-Jährigen aus Weitramsdorf ermitteln, der nach derzeitigen Ermittlungsstand auch der Fahrer des Motorrads war. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Mann nicht. Gegen den Biker wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Bahnverkehrs, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa