Mit schweren Verletzungen hat der Rettungsdienst am Sonntagmittag (18. Juni 2023) einen 31-jährigen Mann und dessen vierjährigen Sohn nach einem Zusammenstoß in Coburg zwischen dem E-Bike des Mannes und einem Auto in ein Klinikum gebracht. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Beim Abbiegen von der Karl-Türk-Straße in den Marschberg am um 12.40 Uhr, übersah ein 76-Jähriger mit seinem Auto den 31-Jährigen, der mit seinem Sohn auf dem Pedelec fahrend auf dem Marschberg fuhr.

Radfahrer (31) und dessen Sohn (4) bei Unfall in Coburg schwer verletzt

Der 31-Jährige hatte den Jungen auf einem Kinderfahrradsitz transportiert. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto kam der Radfahrer zu Fall und der 31-Jährige sowie dessen Sohn zogen sich durch den Sturz schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Einen Helm trug keiner der Beiden. An dem Fahrrad sowie dem Auto entstand ein Sachschaden vom 500 Euro.

Die Coburger Polizei ermitteln nun gegen den 76-jährigen Fahrer des Autos, der den Radfahrer übersehen hatte und dadurch den Verkehrsunfall verursachte. Gegen diesen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

