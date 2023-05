Coburg vor 15 Minuten

Vermisstenfall

Verschwundener Junge (6) wieder aufgetaucht - er machte eine kleine Reise

Am Bahnhof Coburg ist am Freitag ein Sechsjähriger verschwunden. Kurze Zeit später wurde er wiedergefunden - am Bahnhof im Lichtenfels. Er war wohl alleine in einen Zug eingestiegen.