Coburg vor 13 Minuten

Betrugsmasche

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich: 79-jährige Frau verliert fünfstelligen Geldbetrag

Am Freitagmittag (21. April 2023) übergab eine Frau (79) in Coburg nach einem Schockanruf Bargeld an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.