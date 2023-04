Mit einem simplen Trick hat ein Dieb am Samstagabend (22. April 2023) in Coburg sein Opfer abgelenkt und ihm den Geldbeutel samt Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Am Samstagabend klingelte ein Unbekannter gegen 21 Uhr an einer Haustür in der Leopoldstraße in Coburg. Nachdem ihm der 57-jährige Bewohner geöffnet hatte, verwickelte der Unbekannte diesen in ein Gespräch und verlangte nach einem Glas Wasser.

Coburg: Dieb mit Wasserglas-Trick erfolgreich

Die Bitte stellte sich als Ablenkungsmanöver heraus. Als der hilfsbereite Bewohner mit dem Wasserglas wieder zur Wohnungstür kam, war der Fremde verschwunden. Den Geldbeutel des 57-Jährigen, mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, hatte er mitgenommen.

Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt nun wegen des Trickdiebstahls und sucht den Dieb, der wie folgt beschrieben wird:

männlich

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

groß etwa Mitte bis Ende 50 Jahre alt

Trickbetrug: Polizei gibt Verhaltenstipps

Menschen, die einen solchen Mann am Samstagabend in der Coburger Leopoldstraße und Umgebung gesehen haben oder denen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden. Das Polizeipräsidium Oberfranken gibt außerdem Tipps, um sich vor Trickbetrüger*innen zu schützen:

Misstrauisch sein, wenn Fremde unter einem Vorwand an der Haustür klingeln

sein, wenn Fremde unter einem Vorwand an der Haustür klingeln Keine Fremden ins Haus lassen - schon gar nicht ohne Aufsicht

- schon gar nicht ohne Aufsicht Zuerst über ein Fenster oder den Türspion nach draußen gucken

oder den nach draußen gucken Falls vorhanden, eine Türkette vorlegen

Vorschaubild: © Jonah Brown/unsplash.com (Symbolbild)