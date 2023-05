Ein 7-jähriges Mädchen rannte am Sonntag (30. April 2023), kurz nach 15.00 Uhr, zwischen geparkten Autos in der Scheuerfelder Straße plötzlich auf die Straße. Laut der Polizei achtete sie dabei nicht auf den Verkehr.

Ein herannahender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit der vorderen rechten Fahrzeugseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen rund zwei Meter weit auf den Gehweg zurückgeschleudert. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Coburg.

Neben anderen Ersthelfern und Zeugen am Unfallort, befand sich der Fahrer eines blauen Fahrzeugs mit Coburger Zulassung in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung war der unbekannte Zeuge nicht mehr vor Ort. Er könnte ein wichtiger Zeuge des Unfalls sein und wird deshalb gebeten, sich mit der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

