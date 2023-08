Die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Coburger Stadtgebiet wurde eingeworfen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Coburg waren dafür mehrere Kinder verantwortlich. Der Vorgang habe sich am frühen Montagabend, dem 14. August 2023, ereignet.

Am Montag um 19 Uhr meldete die 55-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Seidmannsdorfer Straße, dass mehrere Kinder mit Steinen eine ihrer Fensterscheiben eingeworfen haben. Diese flüchteten daraufhin, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Kinder bewerfen Haus mit Steinen – nicht die erste Attacke

Der Vorfall war jedoch nicht die erste Wurfattacke auf das Gebäude. Bereits am Montag, dem 7. August 2023, kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einem Polizeieinsatz, da dort mehrere Kinder das Gebäude mit Äpfeln beworfen hatten.

Trotz einer Fahndung im Umfeld des Tatorts konnten die Kinder nicht mehr aufgegriffen werden. Der Sachschaden an dem Gebäude liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Vorschaubild: © Symbolfoto: pixabay/Free-Photos