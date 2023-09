Coburg/Lichtenfels vor 1 Stunde

Fremdgefährdung

Frau (40) attackiert Polizisten und randaliert im Krankenhaus

Eine Frau hat sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden: Erst weigert sie sich, ins Krankenhaus zu fahren, dann greift sie die Polizei an. Am Folgetag musste die Polizei erneut wegen ihres Verhaltens anrücken.