Coburg vor 1 Stunde

Trotz Absperrung

Betonteile auf Gegenfahrbahn geschleudert: Heftiger Unfall im Baustellenbereich

An Absperrungen fehlte es nicht. Trotdem hat ein Autofahrer auf der B4 bei Kürengrund in der Baustelle einen Unfall verursacht. Gleich mehrere Wagen wurden in Mitleidenschaft gezogen.