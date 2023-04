Coburg vor 1 Stunde

Mann landet in Ausnüchterungszelle

"Völlig ungeniert gegen Streukasten uriniert": Betrunkener sorgt für gleich drei Polizeieinsätze

Ein Betrunkener hat im Coburger Stadtgebiet gleich mehrfach und an mehreren Orten Probleme gemacht. Nach drei Polizeieinsätzen landete der 41-Jährige am Ende in der Ausnüchterungszelle.