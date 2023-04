Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, konnten Beamte durch einen Zufall die Alkoholfahrt eines Mannes verhindern.

Die Beamten überprüften am Montagabend (17. April 2023) eigentlich die Absicherung einer Baustelle in der "Seidmannsdorfer Straße". Dabei fiel ihnen ein 61-jähriger Coburger auf, der in der Nähe erfolglos versuchte, auf sein Fahrrad zu steigen und loszufahren.

Sichtlich alkoholisierter Mann "konnte sich gerade noch auf den Beinen halten"

Laut Polizeiangaben scheiterte das Vorhaben des Mannes daran, dass dieser sichtlich betrunken war. Da der 61-Jährige sich nur "gerade noch auf den Beinen halten konnte", ordneten die Beamten vor Ort einen Alkoholtest an, welcher den stolzen Wert von 2,06 Promille ausgab.

Da sich der Wohnort des Mannes ganz in der Nähe befand, begleiteten ihn die Beamten nach Hause. Dabei erlaubten sie ihm auch, sein Fahrrad zu schieben und so als Gehhilfe zu nutzen.