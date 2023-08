Ein 22-Jähriger aus Coburg war am Montag (31. Juli 2023) um 9.45 Uhr mit seinem Auto von Neundorf in Richtung Tambach unterwegs. Im Auslauf einer Kurve kam der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit dem Baum.

Das Fahrzeug blieb nach dem Zusammenstoß auf dem angrenzenden Radweg liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Er konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.

Mann rast frontal in Baum - erleidet nur leichte Verletzungen

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße von den örtlichen Feuerwehren aus Neundorf und Weitramsdorf gesperrt werden. An dem Baum entstand kaum Sachschaden. Am Auto des 22-Jährigen allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Die Coburger Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf und ermitteln gegen den Fahrer wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

