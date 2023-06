Das Standesamt Coburg hat für das vergangene Jahr 1261 Geburten registriert. 775 Babys erhielten lediglich einen Vornamen, 432 zwei und 54 drei, erfährt inFranken.de auf Anfrage.

Unter den Top 10 der beliebtesten Babynamen finden sich einige, aus den vergangenen Jahren bekannte Klassiker wieder. Ein Jungenname ist in Coburg aber besonders beliebt, während er in den Top 5 Deutschlands gar nicht auftaucht.

Beliebteste Mädchen- und Jungennamen in Coburg - das sind die Top 10

"Der Trend zu nur einem einzigen, in der Regel auch recht kurzen Vornamen setzt sich bislang auch in 2023 fort", teilt Standesbeamtin Sabrina Peter mit. Die Rangliste für 2022 äußert sich wie folgt:

Mädchennamen

Emma Mila Lina Marlene Leni Amelie Clara Ella Lilly Charlotte

Jungennamen

Emil Elias Leo Noah Paul Johann Jonah Leon Oskar Ben

Deutschlandweit finden sich laut dem Experten Knud Bielefeld bei den Mädchen nach Emilia die Namen Mia, Sophia, Emma und Hannah in den Top 5. Bei den Jungen sind es neben Noah die Namen Matteo, Elias, Finn und Leon. Somit ist der Name Emil ein besonders in Coburg beliebter Name. Bei den Mädchen ist nur Emma in beiden Statistiken weit vorne. In Bayern waren nach der Rangliste von Bielefeld Sophia und Elias die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Auf Platz zwei folgten Emilia und Lukas, dahinter kamen Hannah und Felix.

In Coburg wurden "sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen 2022 auch gerne Doppelnamen vergeben wie zum Beispiel Emma-Rose, Freya-Helga, Jessica-Beatrice, Luna-Amelia, David-Nicolas, Elias-Joel, Joshua-Joey oder Levi-Matheo", fügt Peter hinzu. "Seit des Ukraine-Konflikts leben auch viele aus der Ukraine Geflüchtete bei uns. Nach ukrainischem Namensrecht erhält eine Person neben Vor- und Familiennamen auch einen geschlechtsspezifischen Vatersnamen, welcher die Abstammung zum Vater aufweist", heißt es zudem.

Daher seien in 2022 auch Kinder mit Vatersnamen beurkundet, wie zum Beispiel Mykhailovna oder Vasylevna bei Mädchen oder Anatoliiovych oder Artemovič bei Jungen. Weitere Nachrichten aus Coburg findest du auf unserer Übersichtsseite.