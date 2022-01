Ahorn vor 57 Minuten

Unsere Gemeinden 2022

Barrierefreiheit neu gedacht

Den öffentlichen Raum in Ahorn barrierefrei zu gestalten - das ist eines von zahlreichen Projekten, die 2022 in Ahorn umgesetzt werden sollen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit soll sich einiges tun.