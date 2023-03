Am Mittwochnachmittag (15. März 2023) starben zwei junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 bei Rödental. Die Polizei Oberfranken teilte dies mit.

Es passierte ein schwerer Verkehrsunfall auf der B4. Gegen 13.45 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus Sonneberg mit seinem Kleinbus von Coburg in Richtung Rödental unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Unterwohlsbach setzte er zum Überholen an, verlor die Kontrolle und stieß auf der Gegenspur frontal mit einem anderen Auto zusammen. In diesem saß ein 25-jähriger Fahrer, neben ihm sein 28-jähriger Beifahrer.

Massiver Zusammenstoß auf B4: Zwei junge Männer sterben

Im Fahrzeug eingeklemmt verstarb der 25-Jährige noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, starb aber nach vergeblicher Reanimation ebenfalls an seinen schweren Verletzungen.

Der 54-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung der aufnehmenden Beamten kam ein Gutachter an die Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. Ob die Wetterverhältnisse eine Rolle gespielt haben, werde lautRené Miritz von der Verkehrspolizei Coburg noch untersucht.