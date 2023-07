Coburger Vogelschießen findet vom 28. Juli bis zum 6. August 2023 statt

statt Abwechslungsreiches Programm

Fahrgeschäfte, Gastronomie und Feuerwerk

Fassanstich gestaltet sich schwierig

Das traditionelle Coburger Vogelschießen findet seit Freitag, 28. Juli 2023, in Coburg auf dem Festplatz auf dem Ketschenanger statt. Es ist ein Volksfest, welches bei seinen Besucher*innen keine Wünsche offen lässt. An zehn Tagen erwarten dich hier Fahrgeschäfte, Bierspezialitäten, fränkische Köstlichkeiten, Feuerwerke und Festumzüge. Auch für die musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Update vom 31. Juli 2023: Oberbürgermeister hat Probleme beim Fassanstich

Traditionsgemäß durfte der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig zur Eröffnung des Vogelschießens das erste Fassbier anstechen. Doch "das erste Festbierfass wollte sein flüssiges Gold einfach nicht preisgeben", so ein Facebook-Post der Schützengesellschaft Coburg. Wie viele Schläge der Oberbürgermeister letztendlich gebraucht hat, bleibt unklar. Doch mit viel Mühe hat er es geschafft, das Fass anzustechen, sodass die Besucher ihr erstes Bier genießen konnten.

Biergarten statt Festzelt - das Programm beim Coburger Vogelschießen 2023

Stammgäste des Schützenfests müssen sich in diesem Jahr auf eine große Veränderung einstellen: "Erstmals in der Geschichte des Vogelschießens tauschen wir das Festzelt gegen einen urgemütlichen Festbiergarten", verkündete die veranstaltende Schützengesellschaft vor kurzem. Ansonsten bleibt am Ketschenanger aber alles beim Alten: Das Coburger Vogelschießen ist im Zeitraum vom 28. Juli bis zum 6. August 2023 täglich geöffnet. Es gibt einen großen Vergnügungspark, verschiedene Biergärten, täglich wechselnde Musikkapellen sowie unterschiedlichste Speisenangebote. Besonders im großen Schützenbiergarten wartet ein abwechslungsreiches Programm auf dich. Unter den gemütlichen Sonnenschirmen gibt es nicht nur Essen und Trinken, sondern auch musikalische Unterhaltung. Die Mischung reicht von klassischer Blasmusik bis zu fetzigem Rock.

Coburger Vogelschießen 2023 beginnt Über 400 Jahre Vogelschießen - was die Gäste beim populären Schützenfest erwartet

Das sind die Highlights des Programmes 2023 des Coburger Vogelschießens:

Freitag, 28. Juli 2023: 20.00 Uhr Eröffnung des Vogelschießens mit Bieranstich im Schützenbiergarten am Anger durch Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, Eröffnungsfeuerwerk später am Abend

mit Bieranstich im Schützenbiergarten am Anger durch Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, später am Abend Sonntag, 30. Juli 2023: 10.45 Uhr Festzug der Schützen durch die Altstadt

Mittwoch, 2. August 2023: 14.00 – 20.00 Uhr Kinder- und Familientag (mit vergünstigten Fahrpreisen)

Donnerstag, 3. August 2023: großes Brillant-Hoch-Feuerwerk am Abend

am Abend Sonntag, 6. August 2023: 18.00 - 23.00 Uhr der krönende Abschluss mit der Blaskapelle Gereuth

Das Coburger Vogelschießen ist nicht nur ein Volksfest, sondern auch ein Schützenfest. Deshalb findet auch in diesem Jahr das beliebte Armbrustschießen statt. Erwachsene können sowohl beim Jedermannschießen als auch bei einem Wettkampf um die Königswürde des Volkskönigs teilnehmen. Die Proklamation des Volkskönigs und seiner beiden Ritter findet am Sonntag, 6. August 2023 um 18.00 Uhr im Festzelt statt. Das genaue Programm zum Armbrustschießen findest du auf der Seite des Coburger Vogelschießens.

Coburger Vogelschießen 2023 - Gastronomie

Nicht nur das Programm beim Coburger Vogelschießen 2023 ist abwechslungsreich. Auch kulinarisch bietet das Volksfest seinen Besucher*innen eine große Auswahl an fränkischen Köstlichkeiten. Die neuen Festwirtinnen Cornelia Reichelt-Concemius und Helena Seibel verwöhnen dich im großen, gemütlichen Biergarten mit Bieren der Kulmbacher Brauerei. Des Weiteren findest du dort leckere gegrillte Hax'n und Hähnchen, Currywurst, Burger und diverse Beilagen in bester Qualität.

Auf dem Festplatz gibt es außerdem ein Brezenhaus, einen Eispalast, eine Fischbraterei, einen Wok und eine Champignon-Mühle. Neben Bier der Kulmbacher Brauerei wird auch Festbier der Brauerei Leikeim ausgeschenkt. Es wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Ein besonderes Highlight ist der Cocktailwagen der Bar "Wohnzimmer" gegenüber des Riesenrads. Hier findest du erfrischende Cocktails für jeden Geschmack. Wen es nach dem Schießen eher in die Stadt zieht, der wird auch in der Wohnzimmer Bar in Coburg fündig. Diese ist im Rahmen des Vogelschießens täglich geöffnet.

Coburger Vogelschießen 2023 - Fahrgeschäfte

Auf dem Coburger Vogelschießen 2023 warten insgesamt über 60 Schausteller auf die Besucher*innen. So ist für Alt und Jung mit Sicherheit die richtige Attraktion dabei. Unter anderem findest du diese großen Fahrgeschäfte:

Riesenrad

Autoscooter

Break Dance

Bungee Trampolin

Zauberschloss

An heißen Tagen lädt das Fahrgeschäft "Aqua Fun" zu einer erfrischenden Fahrt ein. Alternativ dazu kannst du dir auch auf dem Kettenkarussell eine frische Brise Wind ins Gesicht wehen lassen.

Ein besonderes Highlight für Kinder ist der Kinderbummelpass. Diesen erhältst du für deine Kinder oder Enkelkinder ausschließlich am ersten Freitag des Vogelschießens ab 16:00 Uhr vor dem Riesenrad. Er kostet 5 Euro und beinhaltet Freimarken für Karussells und Süßigkeiten im Wert von 15 Euro. Es lohnt sich rechtzeitig da zu sein, da es nur 250 Stück gibt.

