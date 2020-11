Wenn Karina Müller nach dem Weg zu ihrem Wohnhaus in der Callenberger Straße in Neuses gefragt wird, beweist sie manchmal Galgenhumor: "Immer der Nase nach!" Doch in Wahrheit ist ihr das Lachen längst vergangen. "Wir haben so ein schönes Haus - aber ich schäme mich manchmal, Leute hereinzulassen." Denn: Es stinkt regelmäßig bei den Müllers!