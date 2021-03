Doch Alexander K. soll den Vater vier Mal mit einer Metallstange auf den Kopf geschlagen und ihn so fest im Genitalbereich gepackt haben, dass er eine Hodenprellung erlitt. Außerdem habe der Angeklagte seinem Opfer eine Thoraxprellung und ein Schädel-Hirn-Trauma zugefügt.

"Die haben so einen Hass gehabt, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt", schildert Mohammad H. die Geschehnisse vom 13. Juni 2020. Einer der Beteiligten sei "wie Rambo angerannt" und habe provokativ auf einen Metallmülleimer geschlagen, sagte der Vater. Er habe alles versucht, um die Situation zu entschärfen: "Wir haben uns mehrmals entschuldigt, obwohl wir ja eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht haben." Der diensthabende Polizist sagte vor Gericht aus, "völlig verängstigte Kinder" am Tatort vorgefunden zu haben. Die Familie sei nach dem Angriff fassungslos gewesen: "Sie gingen davon aus, die Situation sei nach der ersten verbalen Auseinandersetzung bereinigt."

Täter: "Bester Freund ist Grieche"

Alexander K. legte vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Einer seiner Begleiter habe den Konflikt angestachelt und er habe "sich mitziehen lassen", erklärte er. Die ausländerfeindlichen Beschimpfungen habe er aus der Situation heraus geäußert, sonst habe er keine rechtsradikale Gesinnung. "Mein bester Freund ist Grieche", sagte der Angeklagte. Die Idee, noch einmal bewaffnet zum Goldbergsee zurückzukehren, sei ebenfalls von seinem Kumpel gekommen, beteuerte er.

Staatsanwältin Jana Müller zeigte kein Verständnis für die Rechtfertigungen. Die Anschläge in Hanau und jüngste Angriffe auf asiatische Mitbürger in Atlanta hätten gezeigt, dass man nicht zwangsläufig radikal sein müsse, um ausländerfeindliche Straftaten zu begehen. Die Beleidigungen hätten "niedrigstes sittlich verwerfliches Niveau" gehabt und er sei rechtlich gesehen nur "haarscharf am versuchten Totschlag" vorbeigeschlittert. Sie forderte ein Jahr und acht Monate Haft.

Plädoyer des Verteidigers

Verteidiger Andreas Günther plädierte, der Angeklagte habe "ein von Reue getragenes Geständnis" abgelegt und bat Richterin Daniela Jensch, die Strafe auf Bewährung auszusetzen.

Richterin Jensch kam dem nicht nach. "Die Tat ist aus nicht nachvollziehbarem Grund passiert", begründete sie. Außerdem seien die Folgen der Tat massiv: Der Geschädigte gab an, dass seine Frau und seine Kinder noch heute aus Angst nicht wieder an den Goldbergsee gehen wollen. Er selbst habe aufgrund einer Vorschädigung zudem einen Hörsturz erlitten, jetzt leide er an einer dauerhaften Schwerhörigkeit.