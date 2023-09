Ahorn: Dringend erforderliche Baumaßnahme beginnt in Kürze - Fleckenweg als Erstes gesperrt

Wie die Gemeinde Ahorn in folgender Pressemeldung berichtet, sind der Fleckenweg und die Steinmitze in Eicha durch Ausbesserungsmaßnahmen und Wasserrohrbrüche seit Jahren in einem schlechten Zustand:

Mit einer neuen Wasserleitung sowie einer Erneuerung der Verschleißdecke werden Gemeinde und Gemeindewerke Ahorn insgesamt 260.000 Euro in eine Sanierung investieren. Nun startet voraussichtlich am 19.09.2023 der Baubeginn. Die Verlegung der neuen Wasserleitung wird, um Kosten zu sparen, komplett durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung der Gemeindewerke Ahorn erfolgen.

„Ich freue mich, diese wichtige Investition in ein gutes Wasser- und Straßennetz nach einer langen Planung und Vorbereitungszeit umsetzen zu können“, so 1. Bürgermeister Martin Finzel.

Neben der eigentlichen Straße ist zusätzlich eine Neuverlegung der Leitungen für die Trinkwasserversorgung geplant. Die Wasserhauptleitung hat dringenden Austauschbedarf, hierbei handelt es sich um eine PE-Leitung mit Klebemuffen welche immer wieder zu Leckagen und Rohrbrüchen geführt haben.

Die Maßnahme soll in 2 Bauabschnitten durchgeführt werden und bis Mitte Dezember 2023 abgeschlossen sein. Der erste Abschnitt wird im Fleckenweg vom Mündungsbereich Eichenstraße bis Kreuzung Steinmitze erfolgen, dann erfolgt der Abschnitt Steinmitze bis Ende Kindergarten/Anfang Friedhof.

Der Anliegerverkehr wird vor Ort ausgeschildert und über die Flurwege vom Ortseingang Eicha bzw. über die Unterführung B303 bei Schorkendorf geführt werden.