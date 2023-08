World Beer Awards 2023: Deutschlands beste Biere kommen aus Bayreuth - Medaillen für Maisel & Friends

Bei den World Beer Awards, die jährlich in London verliehen werden und bei denen sich 3300 Biere aus 55 Ländern miteinander messen, wurde Maisel & Friends aus dem fränkischen Bayreuth mit Bestplatzierungen gekürt. Neben mehreren Medaillen für die besten Biere Deutschlands wurde ein Bier der Familienbrauerei auch als weltweiter Gewinner seines Bierstils ausgezeichnet. Das berichtet die Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG in einer Presseinformation.

Bronze gab es für Maisel & Friends Stefan’s Indian Ale (Kat. IPA/English Style) und somit eine Verteidigung der Platzierung von 2022. In der Kategorie Stout & Porter/Strong Porter konnte Marc’s Chocolate Bock sich gegenüber der letztjährigen Bronze-Medaille verbessern und Silber gewinnen. Auch den höchsten Punkt des Siegertreppchens konnten einige Bierspezialitäten für sich behaupten. Die Gold-Medaille gab es für Maisel & Friends IPA (Kat. IPA/American Style) und Maisel & Friends Hell (Kat. Hoppy Pilsner).

Ebenfalls Gold gab es für Maisel & Friends Jeff’s Bavarian Ale (Kat. Weizenbier/Hoppy Weizenbier), Maisel & Friends Alkoholfrei (Kat. No & Low Alcohol) und Maisel & Friends West Coast IPA (Kat. IPA/American Style), die sich außerdem den Titel des Country Winners sichern konnten und in ihrer Kategorie „Deutschlands beste Biere“ sind. Mit dem Erfolg sicherten sie sich einen Platz um das Rennen der Style Winner – das vor allem für Maisel & Friends Jeff’s Bavarian Ale erfolgreich war: Wie 2022 wurde die Bierspezialität zum zweiten Mal in Folge weltbestes hopfenbetontes Weizenbier.

Über die World Beer Awards

Bei den World Beer Awards (London) handelt es sich um einen internationalen Verkostungswettbewerb, der die besten Biere der Welt aller international anerkannten Bierstile kürt. Die Kategorien beruhen demnach auf allgemein bekannten Biergruppen, die den Stil und das Verfahren der Bierherstellung definieren. In diesem Jahr hat die Jury insgesamt 3300 Biere aus 55 verschiedenen Ländern verkostet und neben Medaillengewinnern auch Country und Style Winner gekürt.

www.worldbeerawards.com