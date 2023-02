Seit Dienstagabend, 19 Uhr, wird Bernhard Lehner aus dem Speichersdorfer Ortsteil Kirchenlaibach vermisst. Der 67-Jährige verließ abends sein Wohnanwesen, um nach eigenen Angaben Besorgungen zu tätigen. Er kehrte jedoch nicht mehr nach Hause zurück.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bereits eingeleitete Suchmaßnahmen unter Mitwirkung von Feuerwehr und Hilfsorganisationen führten bislang nicht zum Auffinden der Person.

Schon am Mittwoch schaltete sich auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in die Suche ein. Zusammen mit Kräften der Feuerwehren aus Kirchenlaibach und Speichersdorf suchten die Hundeführer mit ihren vierbeinigen Kameraden den Bereich um den Ort, an dem der Vermisste das letzte Mal gesehen wurde, ab. Der Mantrailer, der speziell darauf trainiert ist, an einem vom Vermissten stammenden Gegenstand zu riechen und dann nach einer Spur zu suchen, nahm auch eine Spur des Vermissten auf, konnte diese. Deshalb wurde die Fahndung in einem weitläufigeren Gebiet mit Flächensuchhunden fortgesetzt.

67-jähriger Oberfranke vermisst - BRK trotz hohem Materialaufwand erfolglos

Zum Einsatz kam auch erstmals die neue Drohne des BRK-Kreisverbandes. Trotz des ungünstigen Flugwetters konnten die Gleisanlagen und Freiflächen am Rand der Gemeinde abgeflogen werden. Mit der in der Drohne befindliche Wärmebildkamera hätten die Einsatzkräfte den Vermissten, wäre er im überflogenen Bereich gewesen, entdecken können.

Nach neun Stunden beendeten BRK und die Feuerwehr die gemeinsame Suche ohne positives Ergebnis. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben sind, hofft die Polizei weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung bleibt daher weiterhin bestehen. Bernhard Lehner kann folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur

Grauhaarig

Sein Gang wird als unsicher beschrieben

Bei Verlassen des Hauses trug er eine dunkelblaue Jacke, dunkle Jeans und schwarze Stiefel

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Rufnummer 0921/506-2230 entgegen.

