Die von der Feuerwehr Bad Berneck geschossenen Bilder lassen nur im Ansatz die Heftigkeit des Unwetters am Donnerstag (22. Juni 2023) erahnen. "Den größten Anteil an den am Ende über 90 Einsatzstellen waren vollgelaufene Keller, gefolgt von umgestürzten Bäumen", heißt es in einem Einsatzbericht vom Donnerstag (29. Juni 2023).

Inklusive Abpump- und Aufräumarbeiten dauerte die Gesamtarbeitszeit demnach circa 24 Stunden. Grund dafür waren laut Feuerwehr auch etwa 100 Tonnen Kies und Sand, die vom Steinbruch auf die B303 und Richtung der Wohneinheiten "Am Main" gespült wurden. Die Stadt im Landkreis Bayreuth war nicht alleine betroffen, in mehreren Teilen Ober- und Mittelfranken gab es zahlreiche Einsätze.

Plötzlicher Starkregen wütet in Bad Berneck - "Einsatzstellen erhöhten sich dermaßen"

Das erste Stichwort lautete um 21.39 Uhr "Keller unter Wasser", zudem touchierte ein umgestürzter Baum ein Feuerwehrfahrzeug, wie ein Bild der Kreisbrandinspektion Bayreuth zeigt. Dabei wurde niemand verletzt. "In der Folge erhöhten sich die Einsatzstellen innerhalb kurzer Zeit dermaßen, dass man sich entschloss, im Gerätehaus am Anger eine Einsatzzentrale unter der Leitung des 1. Kommandanten Stefan Kießling einzurichten, um von dort aus die eingesetzten Einsatzmittel aus Bad Berneck und den umliegenden Gemeinden zu koordinieren", so die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus zahlreichen Ortschaften sowie das THW Kulmbach unterstützten vor Ort.

Schwerpunkte bildeten die Straßenzüge Carl-Thießen-Straße, Kulmbacher Straße, Westendstraße, Am Main und der Ortsteil Wasserknoden. Die Ortsverbindung nach Hohenknoden wurde aufgrund Unterspülung für die Nacht auf Freitag (23. Juni 2023) gesperrt. Ein Stromversorger musste darüber hinaus einen unter Wasser stehenden Stromkasten im Bereich "Am Main" abschalten. 40 Anwohnerinnen und Anwohner waren laut Kreisbrandinspektion Bayreuth von dem Stromausfall betroffen.

Einsatzleiter Kießling erklärt am Freitag (30. Juni 2023) gegenüber inFranken.de: "Die Aufräumarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, die ein oder andere Ecke ist noch stark verschlammt" - so etwa Gärten. Die Verkehrswege seien gereinigt. "Es war schon eher etwas Besonderes, solche Starkregenereignisse in kürzester Zeit kamen in den vergangenen Jahren in der Umgebung aber immer häufiger vor. Vorab habe es zwar Unwetterwarnungen gegeben, "aber wir wissen nie genau, wo es eintrifft und wie es sich letztlich auswirkt", erklärt Kießling.

Massenhaft kaputte Möbel: Landratsamt setzt Sondersperrmüllabfuhr ein

Laut dem Deutschen Wetterdienst registrierte Bad Berneck im Juni mit 120,7 Litern pro Quadratmetern "isoliert den höchsten Tagesniederschlag" in Deutschland. War die Stadt richtig vorbereitet? Nach dem letzten Hochwasser 2006 sei ein Hochwasserschutz entlang der Flüsse gebaut worden, was aber nichts gebracht habe, "weil das ganze Wasser von oben kam", antwortet Kießling. Vorsorge sei laut Einschätzung des Kommandanten generell schwierig. Um jetzt den von Wasserschäden betroffenen "Haushalten bezüglich der Sperrmüllentsorgung unter die Arme zu greifen", bietet die Abfallwirtschaft des Landkreises Bayreuth eine Sondersperrmüllabfuhr in Bad Berneck und den Ortsteilen an. Darauf weist die Stadt Bad Berneck hin.

Die Anmeldung soll bis spätestens Montag (3. Juli 2023) bei der Abfallwirtschaft des Landkreises Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 728401 oder über die E-Mail-Adresse christian.bittner@lra-bt.bayern erfolgen. Eine Sperrmüllanmeldung über das Online-Portal des Landratsamtes oder über eine Anmeldepostkarte sei in diesem speziellen Fall ausnahmsweise nicht vorzunehmen. Der genaue Abholtermin werde den betroffenen Grundstücken bei Anmeldung direkt mitgeteilt. Die Sondersperrmüllabfuhr umfasst – wie eine reguläre Sperrmüllabfuhr auch – nur sperrigen brennbaren Sperrmüll wie Möbel, Matratzen und Teppiche, metallischen Sperrmüll sowie Elektrogroßgeräte wie Kühlschrank, Fernseher oder Waschmaschine.

Alternativ bestehe auch die Möglichkeit, brennbaren Sperrmüll, der nicht mit Restmüll vermischt sein darf, kostenlos und ohne Bescheinigung an der Müllumladestation in Bayreuth, Weiherstraße 39, anzuliefern. Ebenfalls kostenlos und ohne Bescheinigung würden Elektroaltgeräte freitags von 11 bis 17 Uhr an der Gewerbemüllsortieranlage in Bindlach, Im Letterer 2, angenommen. "In Säcken oder Kisten verpackter Restmüll wie etwa Kleidungsstücke, Dekoartikel et cetera wird ausdrücklich nicht mitgenommen", stellt die Stadt Bad Berneck überdies klar. Weitere Nachrichten aus Bayreuth findest du auf unserer Übersichtsseite.