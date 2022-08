Tierheim Bayreuth: Verstoßene Katze flieht aus Transportbox

Mitarbeiter finden verwaiste Transportbox - und bitten um Hilfe

- und bitten um Hilfe "Wir sind schockiert": Pflegerin hat kein Verständnis für Besitzer

Am Dienstagmorgen (23. August 2022) haben Mitarbeiter des Tierheims Bayreuth auf der Straße vor dem Eingangstor eine leere Transportbox gefunden. Wie die leitende Pflegerin gegenüber inFranken.de erklärte, wollte jemand dem Tierheim auf diesem Weg offenbar eine Katze übergeben, doch das Tier konnte vorher entkommen. Das Tierheim hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Tierheim Bayreuth: Mitarbeiter finden verwaiste Transportbox vor dem Eingangstor

"Einer unserer Mitarbeiter hat die Transportbox am Dienstagmorgen vor dem Eingangstor gefunden", so die leitende Tierpflegerin Ivonne Schug. Die Klappe sei offen gewesen, in der verwaisten Box hätten nur noch zwei Schälchen mit Wasser und Trockenfutter gestanden. Anhand der Boxart und des Trockenfutters gehe sie allerdings "stark von einer Katze aus".

"Ich denke, die Katze hat in der Box rumgetobt und die Klappe mit Gewalt geöffnet", vermutet die Pflegerin. Die Videokamera des Tierheims habe den Vorfall leider nicht aufgezeichnet, da sie nur auf das eigene Grundstück und nicht auf die Straße davor ausgerichtet sei.

Man versuche derzeit alles, um das Tier zu finden: "Die Katze kennt sich nicht aus, braucht Futter, und weiß nicht, was mit ihr geschieht. Das ist traurig", schildert die besorgte Tierpflegerin. Am Abend werde man eine Lebendfalle aufstellen, in der Hoffnung, dass die Katze nachts noch einmal wiederkommt: "Meist bleiben Katzen noch ein bis zwei Nächte an ihrem Aussetzungsort und verstecken sich in der Umgebung".

"Völlig unverständlich": Bayreuther Pflegerin beklagt fehlende Tierliebe

Das eigene Haustier so auszusetzen, sei für Schug "völlig unverständlich". Trotzdem kämen solche Aktionen zwei oder dreimal im Jahr vor. Zwar sei es strafbar, Haustiere auf diese Weise auszusetzen, die Täter bekomme man aber fast nie. "Wir sind schockiert", teilte das Bayreuther Tierheim in einem Facebook-Post mit, und bat Zeugen um Hilfe.

Manchen Menschen sei es peinlich, andere wollten sich die Kosten für Impfungen sparen: "Ich verstehe diese Leute nicht. Es kostet nicht viel, und wenn man es schon nicht machen will, kann man dem Tier wenigstens einen Zettel mit Namen und Impfungen beilegen", beklagt Schug die Gleichgültigkeit mancher Besitzer.

Bei Hinweisen erreichen Sie das Tierheim unter der Telefonnummer 0921-62634 oder per E-Mail.

