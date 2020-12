Vermisster in Bayreuth gefunden. Gute Nachrichten am Samstagabend (5.12.2020): Der vermisste 59-Jährige wurde von einem Bekannten an der Zentralen Omnibushaltestelle in Bayreuth angetroffen, teilt die Polizei mit.

Der Mann war wohlauf und konnte zurück in seine Wohngruppe gebracht werden. Die Suchaktion in Bayreuth ist damit beendet.