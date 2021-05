Auf der Tagesordnung des nächsten Bauausschusses des Bayreuther Stadtrats steht unter anderem die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Richard-Wagner-Museums. Die Verwaltung schlägt den Standort am Jean-Paul-Museum, Wahnfriedstraße 1, vor. Dort soll eine barrierefreie Unisex-WC-Toilettenanlage mit einer Grundfläche von rund 10,40 Quadratmetern entstehen, die mit Sandstein verkleidet werden soll.

Außerdem wird sich der Bauausschuss mit den Planungen für einen neuen Verbindungsbau inklusive Erweiterung der Offenen Ganztagsschule an der Grundschule St. Georgen befassen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der Eintrag des

Anwesens Am Main 3 in die Liste der Baudenkmäler.