Seit Dienstagabend (14. Februar 2022), 19 Uhr wurde ein 67-Jähriger aus Speichersdorf (Kreis Bayreuth) vermisst. Er verließ abends sein Wohnanwesen, um nach eigenen Angaben Besorgungen zu tätigen. Er kehrte jedoch nicht mehr nach Hause zurück. Nun wurde er tot aufgefunden.

Am Mittwoch schaltete sich auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in die Suche ein. Zusammen mit Kräften der Feuerwehren aus Kirchenlaibach und Speichersdorf suchten die Hundeführer mit ihren vierbeinigen Kameraden den Bereich um den Ort, an dem der Vermisste das letzte Mal gesehen wurde, ab.

Vermisster aus Speichersdorf tot aufgefunden - zuvor Suche mit neuer Drohne

Der Mantrailer, der speziell darauf trainiert ist, an einem vom Vermissten stammenden Gegenstand zu riechen und dann nach einer Spur zu suchen, nahm auch eine Spur des Vermissten auf, konnte diese. Deshalb wurde die Fahndung in einem weitläufigeren Gebiet mit Flächensuchhunden fortgesetzt.

Zum Einsatz kam auch erstmals die neue Drohne des BRK-Kreisverbandes. Trotz des ungünstigen Flugwetters konnten die Gleisanlagen und Freiflächen am Rand der Gemeinde abgeflogen werden. Mit der in der Drohne befindliche Wärmebildkamera hätten die Einsatzkräfte den Vermissten, wäre er im überflogenen Bereich gewesen, entdecken können.

Doch die Aktion hatte keinen Erfolg. Wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land mitteilt, wurde der 67-Jährige am Samstagvormittag schließlich im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in Speichersdorf leblos aufgefunden. Ein hinzugerufener Arzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

