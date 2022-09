Schuhhändler Görtz meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Rund 1800 Beschäftigte von Sanierungsfall betroffen

So geht es mit den Görtz-Filialen in Franken weiter

weiter "Sind überzeugt": CEO mit hoffnungsvoller Prognose

Der Ukraine-Krieg habe mit den gestiegenen Energiekosten und der starken Inflation zu einer "erheblichen Verunsicherung der Kundinnen und Kunden geführt", teilt der Schuhhändler Görtz in einer Pressmitteilung mit. "Die dadurch verursachte Kaufzurückhaltung hatte deutliche Umsatzrückgänge zur Folge", heißt es.

Die Geschäftsführung habe deshalb für die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH am 6. September 2022 beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens und für die beiden operativen Tochterunternehmen Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH jeweils Anträge auf Anordnung einer Eigenverwaltung gestellt, heißt es. Mit dieser besonderen Form der Insolvenz wolle sich Görtz "konsequent restrukturieren und zukunftssicher aufstellen", so der Konzern.

"Der im Februar 2022 ausgebrochene Ukraine-Krieg, die Inflation und steigende Energiepreise führten zu enormer Kaufzurückhaltung in den Filialen und im Onlinegeschäft", erklärt Görtz weiter. Die Geschäftsführung werde in den kommenden drei Monaten einen Sanierungsplan erarbeiten und dem Gericht vorlegen.

"Görtz ist eine starke und bekannte Marke, die weiterhin viel Potential in sich trägt. Als Omnichannelhändler sind wir überzeugt, dass wir nach der Sanierung eine erfolgreiche Zukunft erwarten können und ein nachhaltiges Wachstum erzielen werden", wird CEO Frank Revermann zitiert. Der Geschäftsbetrieb in den Filialen, der Zentrale in Hamburg und den beiden Zentrallagern laufe indes "uneingeschränkt weiter".

Fränkische Filialen von Schuhhändler Görtz kommen "auf den Prüfstand"

Alle Stores hätten geöffnet. "Die Löhne und Gehälter der circa 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Monate September, Oktober und November 2022 durch die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Ab Dezember 2022 wird Görtz die Löhne und Gehälter wieder aus eigenen Mitteln zahlen", erklärt der Konzern. Aber wie geht es mit den Filialen in Franken weiter? "Görtz steht ganz am Beginn der Sanierungsverfahren und wird nun einen Schritt nach dem anderen machen. Klar ist, dass Görtz seine Kostenstruktur verbessern muss", erklärt eine Sprecherin gegenüber inFranken.de.

"Das bedeutet, dass alles auf den Prüfstand kommt – auch die Filialen. Ob es im Zuge der Restrukturierung gegenüber Veränderungen im Filialnetz geben wird, können wir jetzt noch nicht sagen und darüber wollen wir auch nicht spekulieren." Noch ist also nichts entschieden - bereits in den vergangenen Jahren haben Geschäfte unter anderem in Nürnberg und Erlangen geschlossen. Folgende Görtz-Filialen gibt es aktuell noch in Franken (Hinweis: kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Görtz in Bayreuth , Hohenzollernring 58, 95444 Bayreuth

, Hohenzollernring 58, 95444 Bayreuth Görtz in der Stadtgalerie Schweinfurt , Gunnar-Wester-Straße 10, 97421 Schweinfurt

, Gunnar-Wester-Straße 10, 97421 Schweinfurt Görtz in der Eichhornstraße, Eichhornstraße 2, 97070 Würzburg