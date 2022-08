Seit Dienstag (23. August 2022) wird der 70-jährige Rudolf Lobizka aus Bayreuth vermisst. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken laufen bereits umfangreiche Suchmaßnahmen, bislang allerdings ohne Erfolg. Herr Lobizka soll schlecht zu Fuß sein und eigentlich auf einen Rollator oder gar einen Rollstuhl angewiesen sein.

Zuletzt wurde er im Bereich des Seniorenheims im Bodenseering in Bayreuth gesehen. Am Mittwoch (24. August 2022) konnten ihn Angehörige auch noch telefonisch erreichen. Er gab an, dass er sich im Bereich München in einer Pension aufhalten würde, es ihm gut gehe und er bald nach Hause kommen werde. Seit Donnerstag (25. August 2022) ist der 70-Jährige jedoch nicht mehr erreichbar. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Zuletzt soll er sich im Münchner Raum aufgehalten haben: Wer kann Hinweise zu Rudolf geben?

Rudolf Lobizka kann wie folgt beschrieben werden:

circa 1 Meter 70 Zentimeter groß

circa 140 Kilo schwer

er trägt einen Oberlippenbart

er hat graues Haar

Über die aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herren machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

