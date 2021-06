Bayreuth: Studenten kreieren "PURE Hard Seltzer": Alkohol ohne Zucker und ohne Kohlenhydrate

Getränk fast bundesweit verfügbar

Verschiedene Sorten im Handel: Lemon-Lime, Rhabarber und Schwarze Johannisbeere

Drei Studenten aus Bayreuth gründeten eine Getränkefirma – und das, ohne einen Bezug zur Branche zu haben. Mittlerweile arbeiten die drei Gründer hauptberuflich in der Getränkebranche.

Bayreuther "PURE Hard Seltzer": Von der Sprudelflasche in den Einzelhandel

"Wir kommen alle aus der Wirtschaftsinformatik", erklärt Jonas Brügmann, Co-Founder von PURE Hard Seltzer. Jannik Lockl, einer der Mitstreiter, war während seiner USA-Reise auf das Getränk gestoßen und brachte die Idee mit. Jonas Brügmann und Sebastian Ifland waren begeistert – und beschlossen, "damit den deutschen Getränkemarkt zu revolutionieren."

Ihren ersten Feldversuch starteten die drei auf einer Feier: "Wir haben eine Sprudelflasche mit Aroma und Alkohol mit auf eine WG-Party genommen. Die haben uns das aus der Hand gerissen", berichtet Brügmann.

Das sind auch die drei Hauptzutaten, die sich in PURE Hard Seltzer befinden: Mineralwasser, natürliche Aromen, die direkt aus den Früchten gewonnen werden, und Alkohol, der aus fermentierten Trauben entsteht. Kein Zucker, kein Gluten, keine Kohlenhydrate. Die nächste Charge wird auch das Vegan-Label tragen.

"PURE Hard Seltzer": Das kostet eine Dose

Weil das Getränk auf der WG-Party so gut ankam, sahen die drei Gründer einen Markt in Deutschland. In den USA sind die Getränke äußerst erfolgreich: In den vergangenen Jahren haben Hard Seltzer ein Marktvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Mittlerweile ist das Produkt der drei Studenten in fast ganz Deutschland im Einzelhandel erhältlich. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperieren die Gründer mit diversen größeren Firmen und Herstellern. Einen Store-Finder gibt es hier. Zusätzlich kann das Getränk auch online auf der Website bestellt werden, eine Lieferung dauert ein bis drei Werktage.

Der Preis pro Dose liegt laut UVP bei 1,59 Euro. In Bayreuth, quasi der Heimatstadt der deutschen Version, kann man PURE Hard Seltzer unter anderem beim Edeka Schneidermarkt, in einigen Restaurants, am Kiosk am LGS-Gelände und an vielen weiteren Orten erhalten. "Wir haben ein relativ dichtes Netz in Bayreuth", freut sich Brügmann.

Die drei Studenten arbeiten mittlerweile hauptberuflich an PURE Hard Seltzer. Ihre Zielgruppe ist "lifestyle- und gesundheitsorientierte Menschen, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen und dabei trotzdem auf sich achten." Dazu beitragen sollen die drei Sorten: Schwarze Johannisbeere, Lemon-Lime und Rhabarber.