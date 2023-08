Plankenfels: Klangtherapie-Festival startet unter Extrem-Bedingungen - Gelände "wahnsinnig matschig"

Plankenfels : Klangtherapie-Festival 2023 startet unter schwierigen Bedingungen

: "Versuchen alles": Matschiger Boden auf Gelände - Kettenfahrzeuge im Einsatz

auf Gelände - im Einsatz Veranstalter wollen keinesfalls Absage - und haben wichtigen Tipp für Besucher

Am Donnerstag (3. August 2023) startet das beliebte Klangtherapie-Festival 2023 in Plankenfels im Landkreis Bayreuth. Aufgrund des schlechten und extrem regnerischen Wetters der vergangenen Tage haben die Veranstalter im Vorfeld des Festivals nach eigenen Angaben aber weiterhin mit den "extrem widrigen Bedingungen" zu kämpfen. Auch die Wettervorhersage für die kommenden Festival-Tage verspricht da leider nur wenig Besserung. So warnt der DWD am Donnerstag vor Sturmböen in Franken, auch im Kreis Bayreuth. Gegenüber inFranken.de erklärt Veranstalterin Fabienne Nistler, worauf sich Festival-Besucher in diesem Jahr einstellen müssen.

Klangtherapie-Festival 2023 kann trotz schlechten Wetters starten: "haben alles dafür getan"

"Trotz der extrem widrigen Bedingungen versuchen wir alles so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen", erklärt Nistler im Gespräch mit inFranken.de. Für die Organisation stelle das schlechte Wetter jedenfalls einen "enormen Stress und Mehraufwand" dar. Viele Extra-Vorkehrungen habe man demnach aufgrund des Untergrunds treffen müssen. "Wir haben alles dafür getan, um die Anreise für die Leute so gut und so angenehm wie möglich zu gestalten", berichtet sie.

Man habe demnach "mehrere Lkw-Ladungen Hackschnitzel auf den Parkplatz gekippt", um zu verhindern, dass sich die Fahrzeuge der Festival-Besucher im Schlamm festfahren. "Außerdem haben wir sogar Kettenfahrzeuge im Einsatz, damit wir zum Aufbau überhaupt durch das Gelände kommen", erklärt sie. Trotz der widrigen Umstände hoffe sie, dass das Festival jetzt reibungslos über die Bühne geht. "Ich bin aber zuversichtlich, dass das klappt", erklärt Nistler. Auch im Hinblick auf den Wetterbericht, der für das Wochenende nur wenig Besserung erahnen lässt, zeigt sich die Veranstalterin zuversichtlich. "Für das Wochenende ist ja zumindest kein Dauerregen mehr gemeldet."

Zustände wie auf dem Wacken Open Air, das aktuell im Schlamm versinkt und bei dem die Bundeswehr jetzt sogar Not-Straßen einrichtete, erwarte sie für das Klangtherapie-Festival aber nicht. "Klar, das Gelände ist wahnsinnig matschig, da braucht man auf jeden Fall Gummistiefel", sagt sie. Die, so Nistler, dürften im Gepäck der Festival-Besucher und -Besucherinnen in diesem Jahr auf keinen Fall fehlen. Eine wetterbedingte Absage komme aktuell auf keinen Fall infrage. "Damit rechnen wir derzeit überhaupt nicht", erklärt Nistler. "Damit wir das Festival absagen, muss schon etwas richtig Krasses passieren". Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Bayreuth findet ihr hier.