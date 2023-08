Oberfranken: Tourismus boomt wieder - Landesamt für Statistik misst Rekordzahlen

Zurück auf der Erfolgsspur sieht Thomas Puchtler, Vorsitzender des Tourismusausschusses der IHK für Oberfranken Bayreuth, die oberfränkischen Beherbergungsbetriebe. Wie die IHK für Oberfranken Bayreuth berichtet, stieg gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 die Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr 2023 um 4,1 Prozent, während Bayern noch um 1,6 Prozent unter dem Ergebnis von 2019 lag.

Die neuesten Zahlen des bayerischen Landesamts für Statistik vermelden für den Tourismus in Oberfranken Rekordergebnisse. "Im bayernweiten Vergleich nimmt Oberfranken einen Spitzenplatz ein", freut sich Monika Kaiser, Referentin für Tourismus, Handel und Wirtschaftsbeobachtung bei der IHK für Oberfranken Bayreuth. Alle Regierungsbezirke steigerten die Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2022, jedoch toppt Oberfranken das Ergebnis aus dem touristischen Rekordjahr 2019 deutlich. Kaiser: "Die oberfränkische Tourismuswirtschaft macht da weiter, wo sie vor Corona aufgehört hat."

Oberfrankens Tourismus: Rekordjahr 2019 übertroffen

Im ersten Halbjahr 2023 übernachteten vier Prozent mehr Gäste in den oberfränkischen Beherbergungsbetrieben als im ersten Halbjahr 2019, also im Vor-Corona-Jahr. "2019 galt bisher als Rekordjahr. Oberfrankens Tourismus ist nach der Pandemie wieder auf Erfolgskurs. In Summe konnten im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zu 2019 fast 100.000 Übernachtungen mehr in ganz Oberfranken verzeichnet werden. Vor allem aus dem Ausland fanden wieder mehr Menschen ihren Weg nach Oberfranken. Die Zahl der Übernachtungen durch Gäste aus dem Ausland stieg gegenüber 2019 sogar um knapp neun Prozent.

Insgesamt übernachteten im ersten Halbjahr 2023 fast 2,5 Millionen Gäste in den oberfränkischen Beherbergungsbetrieben. "Das sind gut 400.000 oder 18,7 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum so Kaiser. "Bei den Übernachtungszahlen durch ausländische Gäste verzeichnet die Region sogar ein Plus von knapp 30 Prozent."

Oberfranken profitiert von Wander- und Freizeittourismus

Gründe für den oberfränkischen Erfolgskurs liegen in der Struktur und Ausrichtung der Region. Spätestens seit der Pandemie boomt der Natur- und Wandertourismus. Hier punktet Oberfranken mit seinen ländlich geprägten Tourismusregionen. "Im Land der Brauereien, Bäckereien und Metzgereien positioniert sich Oberfranken erfolgreich als Genussregion", so Thomas Puchtler, Vorsitzender des IHK-Tourismusausschusses. "Die gute Zusammenarbeit aller touristischer Akteure und die guten Leistungen unserer Tourismusbetriebe werden nun belohnt. So können wir trotz der schweren Rahmenbedingungen optimistisch in die Zukunft blicken und uns aktiv den Herausforderungen stellen!"